Популярный украинский певец Виталий Козловский поделился кадрами с передовой и рассказал о посвящении в артиллеристы.

Украинский певец Виталий Козловский, который в настоящее время находится в строю в Национальной гвардии, поделился свежими моментами своего военного пути. Как известно, периодически в Инстаграм Козловский рассказывает о своей службы и делится самыми интересными моментами.

Так, в этот раз Козловский поделился на своей странице в Instagram видеозаписью, на которой он прошел посвящение в артиллеристы непосредственно на передовой. Его соратники провели для Козловского традиционный военный обряд.

В видео, опубликованном певцом, видно, как он самостоятельно сделал выстрел из артиллерийской установки, а затем прошел посвящение. По традиции, после выстрела, соратники артиста намазали его лицо сажей, предложили понюхать порох из нагретых гильз.

Козловский получил поддержку от своих поклонников в комментариях, а также и порцию недовольства от некоторых граждан

«Снял для публики и поехал домой!» - написал один из пользователей сети. Виталий Козловский не остался в долгу, отреагировав: «Присоединяйся, снимаешься и домой поедешь)))».

«Ждем ваших фото и видео. Или вы уже воюете?; так а ты чего не съездишь? Из бассейна не можешь вылезти?; Виталий, Вы молодец! Ваш путь должен служить примером, а не поводом для хейта; Наши лучшие, пусть Бог вас бережет; Как радует, что при всей сложности ситуации у наших военных есть силы на юмор» - также ответили в сети.

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