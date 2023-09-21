Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал как приготовить домашний энергетический батончик. В рецепе кулинар использует только натуральные ингредиенты, чтобы обеспечить здоровым и вкусным перекусом, который превосходит магазинные аналоги.

Для этого рецепта великолепно подойдет кокосовое масло, но его можно заменить сливочным маслом. При размещении "теста" в форме, убедитесь, что вы его хорошо утрамбовали ложкой, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Ингредиенты:

100 г овсяных хлопьев

2 ст. ложки цельнозерновой муки

1 ч. ложка молотой корицы

50 г сливочного масла (или кокосового масла)

50 мл масла

80 г меда

1 ст. ложка сахара

150 г изюма

100 г грецких орехов

Щепотка соли

Инструкции:

"Мастер Шеф" Клопотенко делится, в глубокой миске объедините овсяные хлопья, цельнозерновую муку, соль и масло (кокосовое или сливочное). Тщательно перемешайте.

Предварительно разогрейте духовку до 160 градусов. Затем добавьте в миску молотую корицу, растительное масло, мед, сахар, изюм и грецкие орехи, предварительно измельчив их. Снова хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно смешались, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.

Выстелите форму для запекания пергаментной бумагой и переложите получившуюся массу. Тщательно утрамбуйте смесь с помощью ложки или донца стакана, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко. Запекайте в духовке при 160 градусах в течение 30-35 минут.

После выпекания охладите батончик полностью в форме, а затем уберите его в холодильник минимум на 1 час, желательно на ночь, чтобы он стабилизировался. После остывания порежьте массу на удобные кусочки - батончики или квадраты, посоветовал "Мастер Шеф" Клопотенко.

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