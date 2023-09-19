Певец Алексей Завгородний, он же Позитив, рассказал, что с ним произошло после того, как он ушел из группы Потапа MOЗGI и какое событие разделило его жизнь на «до» и «после».

Позитив рассказал, что на самом деле мало думал о себе и своей карьере в течение прошлых двух лет.

«Было трудно понять, кто ты сегодня и какие должны быть твои песни. Эксперименты, дуэты и все мои музыкальные коллаборации и инициативы не открывали меня полностью. Но мы взяли себя в руки и начали работать над сольным материалом...», - признавался Позитив.

Напомним, что Позитив ранее ушел из MOЗGI Entertainment.

«… Такой шаг сделал меня сильнее и уже в своих штанах нужно быть. Мы с Потапом общаемся всегда. Так сошлись звезды. Так получилось, есть много причин. Все началось еще с распада Время и Стекло. Я стал писать свой альбом. Тогда уже была идея, желание вырасти. И показать себя как интересного персонажа", – объяснял Позитив в одном из своих интервью свое решение продолжать карьеру без Потапа.

Не смотря ни на что, поклонники артиста продолжали питать надежду увидеть его на одной сцене с Потапом. Но, судя по всему, этого не произойдет. Во всяком случае, в составе одной группы.

Позитив рассказал, что он теперь сольный артист. Певец также признался, какое событие разделило его жизнь на «до» и «после».

«Когда-то я думал, что это распад дуэта «Время и Стекло». Но теперь буду банальнее — это полномасштабное вторжение. Если отпустить все трагические моменты, которые принесла война в мою жизнь, я могу сказать, что сейчас она более насыщена эмоциями и событиями, чем когда-либо. Я больше не участник ни одной из групп, я сольный артист с собственной командой. Теперь я больше уверен в себе, ответственен и счастлив», - рассказал Позитив в интервью Marie Claire.

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