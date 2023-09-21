Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на Ютуб-канале дала рецепт приготовления лимонного кремя, который можно добавлять не только в выпечку. Этот лимонный заварной крем придает нежность и аромат любому десерту. Он отлично подходит для блинов, песочного печенья, булочек, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты:

4 желтка яиц;

200 граммов сахара;

360 миллилитров воды;

50 граммов кукурузного крахмала;

25 граммов сливочного масла (82%);

360 миллилитров лимонного сока;

Цедра 1 лимона;

Соль.

Инструкции:

В глубокой кастрюле соедините кукурузный крахмал с сахаром. Постепенно добавляйте горячую воду, аккуратно помешивая венчиком, чтобы избежать образования комков. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока она не станет однородной и густой. Затем снимите с огня, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Отделите желтки от белков и положите их в отдельную миску. В желтки добавьте несколько ложек кукурузного крахмала с сахаром и хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, верните кастрюлю с кукурузным крахмалом и сахаром на средний огонь. Постепенно влейте лимонный сок и добавьте сливочное масло комнатной температуры. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения.

Как только смесь закипит, снимите ее с огня. Теперь натрите цедру одного лимона на терке и добавьте в крем, хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Оставьте крем для остывания.

Готовый лимонный крем выложите в тарелку и используйте для украшения своих десертов. Приятного аппетита, желает "Мастер Шеф" Литвинова.

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