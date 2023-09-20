Владимир Ярославский, являющийся судьей "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской, поделился проверенным рецептом маринада к курице.

В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как вкусно замариновать и пожарить куриные крылышки.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

1 кг крылышек

9 г соли

1 ч. л. соуса ворчестер или соевого

сухой чеснок – 0.5 ч. ложки

немного паприки

черный перец

1 чайная ложка яблочного уксуса

35-40 г растительного масла

Все просто: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает все ингредиенты и дает постоять несколько часов в холодильнике, лучше оставить мариноваться на ночь.

"Мастер Шеф" Ярославский готовил такие крылышки на гриле, но также можно сделать в духовке или электропечке.

Разжигаем огонь, ждем, пока будет очень легкий жар (если гриль с крышкой, то примерно 180 градусов).

"На медленном огне – вот наберитесь терпения – это немного займет времени – возможно минут 25-30 – и будьте лучше меня, с обеих сторон, несколько раз переворачивая, доведите крылышки до румяной корочки – и хорошо протомленные они в середине сочные и нежные! Все мои друзья знают - я обожаю крылышки 🤗 Смакуйте сразу - крылышки вкусные только что приготовленные!", - советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Приготовила на электропечке и все время переживала, а зря, такие вкусные получились мягкие, хорошо, что я аж два килограмма взяла сегодня, семь крылышек приготовила, то и на завтра хватит. Я крылышки готовила не один раз, но таких вкусных не было";

"Вчера тоже готовила, только в духовке 😊 Вкусно".

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