В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить пирог "Ягодное наслаждение".
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Мука – 120 г
- Сахар – 100 г
- Разрыхлитель - 5 г
- Сливочное масло – 100 г
- Сливки жирностью 33% – 125 г
Для начинки судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- Ягоды – 400 г
- Цедра апельсина – 5 г
- Крахмал кукурузный – 20г
- Сахар – 100 г
Сначала подготовим начинку. Ягоды ("Мастер Шеф" Хименес-Браво взял клубнику, голубику и ежевику) смешиваем с цедрой апельсина, сахаром и крахмалом.
Далее готовим тесто. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар и разрыхлитель. Далее добавляем сливки, туда же натираем на терке сливочное масло и перемешиваем.
В форму для запекания, застеленную пергаментом, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает ягоды, а сверху тесто.
Отправляем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
После этого судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смазывает пирог сверху сливками, посыпает сахаром и ставит запекаться еще на 10 минут.
Готовый пирог вынимаем из духовки, выкладываем на него сверху мороженое – и можно наслаждаться.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":
"От таких пирогов, талия, как у Кота Виталия будет 😂. Выглядит красиво и вкусно";
"Ну зачем вы так 😍 сразу захотелось есть 😮";
"Боже, Эктор, какая вкуснятина 😍".
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