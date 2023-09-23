В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить пирог "Ягодное наслаждение".

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

Мука – 120 г

Сахар – 100 г

Разрыхлитель - 5 г

Сливочное масло – 100 г

Сливки жирностью 33% – 125 г

Для начинки судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

Ягоды – 400 г

Цедра апельсина – 5 г

Крахмал кукурузный – 20г

Сахар – 100 г

Сначала подготовим начинку. Ягоды ("Мастер Шеф" Хименес-Браво взял клубнику, голубику и ежевику) смешиваем с цедрой апельсина, сахаром и крахмалом.

Далее готовим тесто. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар и разрыхлитель. Далее добавляем сливки, туда же натираем на терке сливочное масло и перемешиваем.

В форму для запекания, застеленную пергаментом, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает ягоды, а сверху тесто.

Отправляем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

После этого судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смазывает пирог сверху сливками, посыпает сахаром и ставит запекаться еще на 10 минут.

Готовый пирог вынимаем из духовки, выкладываем на него сверху мороженое – и можно наслаждаться.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"От таких пирогов, талия, как у Кота Виталия будет 😂. Выглядит красиво и вкусно";

"Ну зачем вы так 😍 сразу захотелось есть 😮";

"Боже, Эктор, какая вкуснятина 😍".

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