Об этом рассказал судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, пишет Politeka.net.

Речь идет о Викторе Перехресте.

По словам Эктора, Виктор сейчас на передовой.

Также Эктор Хименес-Браво рассказал, что участник «Мастер Шеф» записал ему видео обращение, в котором просил о помощи: прислать его бригаде специи и сковороду и еще навестить маму.

Эктор Хименес-Браво рассказал, что посылка была быстро собрана и отправлена ​​ребятам.

«Все дошло, ребята получили то, что просили», - сообщил судья «Мастер Шеф».

Комментируя сообщение Эктора, пользователи Инстаграм выражают раздражение тем, что у ребят, которые рискуют жизнью ради Украины, нет даже сковороды, а также желают Виктору Перехресту и его побратимам как можно быстрее вернуться домой с Победой.

«Помню этого мальчика. Береги Боже наших защитников»,

«Помню Витю, хороший простой мальчик, не играл на камеру как некоторые, а был такой, какой он настоящий. Пусть все у него и у других воинов, защищающих Украину, будет все хорошо. Возвращайтесь ребята с победой, а самое главное живыми – родители, жены детки вас ждут»,

«Витя добрый парень, такой как ребенок, но взрослый»,

«Знаем Виктора! Он большой молодец, как оказалось не только на кухне Мастер Шеф! Береги его Боже»,

«Низкий поклон. Возвращайтесь живыми»,

«Боже, может, я очень эмоциональна, но не могу смотреть такие сториз без слез. Ребята, которые защищают и отдают свои жизни за Страну, нуждаются в сковородке и специях.. Ну нет слов нормальных. Что же это делается? Когда те подлецы из власти поймут, что война это не базар, а большое горе, и деньги нужны на фронте ради победы! Ребята гибнут, люди гибнут, дома полностью.. а эти пи… во власти нажраться не могут на воровстве по закупкам и тендерам.. не могу не плакать, потому что очень больно такое смотреть...».

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Также Politeka.net писала, что скандал с Хименесом Браво получил неожиданное продолжение.

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