Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт овсяного батончика. Такое блюдо подойдет в качестве перекуса во время длительного рабочего дня или учебы в школе. Блюдо от "Мастер Шеф" Клопотенко не только вкусное, но и полезное.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, что собственноручно приготовленный энергетический батончик намного полезнее покупного. Потому что домашний батончик приготовлен только из натуральных ингредиентов. По рецепту кулинара батончик получается нежным, не сухим, с приятной текстурой и ощутимым вкусом

"Мастер Шеф" Клопотенко назвал ингридиенті, которые понадобятся для приготовления перекуса:

100 г овсяных хлопьев

2 ст. л. цельнозерновой муки

1 ч. л. молотой корицы

50 г сливочного масла (или кокосового)

50 мл растительного масла

80 г меда

1 ст. л. сахара

150 г изюма

100 г грецких орехов

1 щепотка соли

Как объяснил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, сначала в глубокой миске соедините 100 г овсяных хлопьев, 2 столовых ложки цельнозерновой муки, 50 г кокосового масла или мягкого сливочного масла, небольшой кусочек соли и тщательно перемешайте эту смесь.

Добавьте к смеси овсяных хлопьев также 1 чайную ложку молотой корицы, 50 мл растительного масла, 80 г меда, 1 столовую ложку сахара, 150 г изюма и 100 г грецких орехов, предварительно измельченных на щепотку с помощью любого удобного инструмента.

Снова хорошо перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

После чего "Мастер Шеф" Клопотенко говорит, что нужно разогреть духовую печь до 160 градусов.

Покройте форму для запекания бумагой для выпечки и переложите в нее полученную массу. Немного уплотните с помощью ложки или донышка со стаканом. Печь в духовке при температуре 160 градусов в течение 30-35 минут.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавил, что после выпечки дайте массе полностью выстаиваться в форме, а затем поставьте в холодильник как минимум на 1 час, и лучше всего на ночь, чтобы все компоненты стабилизировались. Когда масса охладится, нарежьте ее на удобные кусочки – будь то батончики или квадраты.

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