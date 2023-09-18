Певица из группы KAZKA Александра Зарицкая пришла в программу "Тихий вечер" с Еленой Кравец. Видео эфира появилось на ютуб-канале телеканала "Дом".

"Украинский язык от А до мурашек. Приветствую, чернобровые. Я Александра Зарицкая и это "чашка звука", место, где украинский язык не учат, от него получают удовольствие. Открывай свои чувственные к отечественному контенту уши и слушай", - начала говорить соблазнительным голосом Александра.

После этого звезда группы KAZKA использовала несколько украинских слов, чтобы показать, как можно использовать язык в любви. Голос у артистки был очень соблазнительным и заводным.

Стоит отметить, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает звезда и об Инстаграм, где недавно рассказала о своем концерте в Киеве.

"Киев! Это был один из самых лучших концертов в моей жизни. Друзья, танцы, атмосфера, локация. Все произошло даже лучше, чем я себе представляла! Мы пели давно не слышавшие песни, водили хороводы, обливались водой и собирали средства на ВСУ", - написала звезда.

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