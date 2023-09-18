Тина Кароль выразила благодарность знаменитому композитору Дайне Уоррен за песню «Одно сердцебиение», а также всем, кто поддерживает и помогает Украине.

«Музыка всегда объединяла людей и была саундтреком храбрых сердец.

Эта песня о единении тех, кто за Украину во всех смыслах!..», - отметила Тина Кароль, опубликовав видео, на котором она поет на фоне флагов Украины и Америки.

Но для некоторых Тина Кароль осталась непонятой. В частности, украинцы выразили удивление по поводу наряда Тины Кароль, другие решили уточнить, какая же миссия у певицы.

В комментариях к сообщению Тины Кароль в итоге разразились скандалы, в которых одни отмечают, что Украина без помощи не справилась бы с врагом и нужно объединяться перед вызовами, другие же отмечают, что таким образом украинская певица хочет попасть на американский музыкальный рынок.

«Подскажите мне пожалуйста, какова миссия Тины Кароль? Я не понимаю, объединить культуры Америки огромного и разного собрания-солянки (я ведь знаю здесь проживаю) с нашей супер богатой культурой одной нации, а не где китайцы, мексиканцы, индусы и.т.д. Которые на секундочку ни с ним не объединяются и сильно уважают свое!...»,

«Лучше бы там были только украинские флаги...»,

«Очень талантливые наши певцы, но! Кроме бюстгальтера не нашлось более подходящей одежды для исполнения песни единства. Слава Богу, что не голая»,

«Почему в белье? Не было ли средств на топ? Черезчур",

«Песня хорошая, но не зашла ни там ни в Украине, это уже видно»,

«Тина Кароль патриот какой страны? Я что-то не понимаю»,

«Патриотическая песня на иностранном языке…еще и одежда не соответсвует…».

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