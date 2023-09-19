Победительница «Танцев со звездами» Санта Димопулос, которая с семьей уехала из Украины, отреагировала на критику в свой адрес.

Звезда "Танцы со звездами" Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм объявила о перезапуске своего проекта и опубликовала серию фото, на которых она позирует в роскошном наряде на фоне помпезной мебели и мехов.

«Мы живем в очень сложное для нас и нашей страны время. Однако, несмотря ни на что, украинцы находят в себе силы, чтобы творить, жить, любить, развиваться, и я искренне восхищаюсь такими людьми…», - заявила Санта Димопулос.

Однако некоторым показалось неуместным ни наряды Санты Димопулос, ни текст к фото.

«А где сложное время? К примеру, на данных фото» , - уточнила одна из подписчиц.

Санта Димопулос отреагировала:

«А нужно было заплаканные фото выставить?» .

Но пользовательница отметила: «Можно вообще меньше выставлять фото из шикарной жизни. Мы, простые украинцы, сидя под ракетами и так знаем, как живут "настоящие" патриоты за границей, я о тех, что не в статусе беженцев. Поэтому не раздражайте людей, которые остаются без домов и хоронят своих родных. У меня все» .

На эту критику Санта Диморпулос отреагировала, предложив отписаться от нее:

«Моя вы хорошая, вы думаете, что я буду слушать ваши советы, чтобы вас не раздражать? Может, просто отпишитесь и не раздражайтесь?".

На что также получил ответ: «Слушать меня не надо, надо иметь совесть» .

Еще одна из пользователей Инстаграм посоветовала Санте Димопулос отказаться от такого количества пафоса:

«Сейчас действительно для большинства людей очень тяжелое время с потерями, с бедами и горем. И если селебриты хотят показать свою миссию помощи, то она будет грамотно выглядеть без пафозного ряда.

Или не писать что-либо патриотически на фоне гламурного вида, тем более сейчас у большинства людей меняются ценности на все».

Последние новости Украины:

Напомним, победительница "Танцы со звездами" Санта Димопулос, которая раньше жила в Киеве, уехала вместе с мужем и детьми в ОАЭ.

Не утихает скандал с актером и звездой "Танцев со звездами" Константином Войтенко.

Кроме того, Politeka.net писала, что Ефросинина отреагировала на скандал в семье актера и звезды "Танцев со звездами"