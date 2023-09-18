Как сообщает Politeka.net, российские изверги утром атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника.

«Оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции», – рассказали в Херсонской ОВА .

В результате атаки ранения получили четыре человека – мужчины 75, 56 и 73 лет, а также 67-летняя женщина.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Также поступило сообщение о вчерашнем вечернем обстреле Николаевки.

Около девяти вечера оккупационные войска атаковали дома местных жителей. Погиб 40-летний мужчина, еще один ранен.

Напомним, что минувшей ночью враг по Херсонщине, убив двух человек.

В результате «прилета» по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы.

В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Под вражеским огнем находилась и Ольга, пострадала 63-летняя женщина.

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Россияне пытаются захватить еще один населенный пункт и оцепить другой.

Также сообщалось, что от здания после атаки осталась только груда кирпичей.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар.