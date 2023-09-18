После премьеры песни "Зрада" музыканта Сергея Бабкина, в которой были затронуты вопросы отношений Украины и России, украинская певица Мария Бурмака выразила свое негодование и критику в адрес музыканта. В своем посте на Facebook Бурмака выразила убеждение, что песня Бабкина демонстрирует его желание "сидеть на двух стульях" и недооценивает исторические факты и последствия.

Бурмака утверждает, что песня Бабкина оскорбила украинцев, и она эмоционально реагирует на строчку из песни. Она утверждает, что такие слова не соответствуют действительности, и называет их бессовестными и недостойными в сложный период истории Украины.

Бурмака также подчеркивает, что у тех, кто не менял своих убеждений и боролся за Украину на протяжении долгих лет, нет никаких оснований считать их предателями, а такие утверждения свидетельствуют о непонимании настоящей ситуации.

"Это не предательство. Это переобувание и приспособленчество. Это бессовестность. Это же надо еще уметь так оскорбить свой народ в такое тяжелое время", - сказала Бурмака в адрес Бабкина.

Из-за манипулятивного трека "Зрада", Бабкин также разместил новое видеообращение к украинцам.

"Я знал, что будет много отзывов, но действительно недооценил, сколько людей захотят описать свое впечатление и дать оценку мне как человеку, мужчине, украинцу и биологическому существу. По статистике вижу, что трети слушателей понравилось, а двум третям нет", - заявил Сергей Бабкин.

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Напомним, жена Сергея Бабкина резко ответила на критику за выступления мужа на русском языке.

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