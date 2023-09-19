Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить идеальные бандерики с мясом.

На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал о бандериках с мясом. Это старинное блюдо украинской кухни, представляющее собой треугольные лепешки из тонкого теста, внутри которых скрывается разнообразная начинка.

Эти лакомства обычно подаются в супы, бульоны или грибные ухи, но их также можно наслаждаться с соусом или сметаной, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Вот рецепт бендериков с мясной начинкой:

Ингредиенты:

1 куриное яйцо;

Половина чайной ложки сахара;

Щепотка соли;

50 граммов муки;

125 граммов молока;

200 граммов куриного фарша;

Половина репчатого лука;

Соль;

Черный молотый перец.

Приготовление:

Взбейте яйцо, добавьте сахар, соль, масло и молоко. Хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков. Затем добавьте муку и продолжайте тщательно перемешивать, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарьте блинчики по 30 секунд с каждой стороны.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, в готовую начинку добавьте куриный фарш, мелко нарезанный лук, соль и черный молотый перец. Хорошо перемешайте.

Разрежьте блинчик пополам, затем подгните одну сторону, выложите 1 столовую ложку начинки и сложите его в форму треугольника, также советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Жарьте бендерики на сливочном масле по 6-8 минут с каждой стороны, пока не станут золотистыми.

Подавайте блюдо с соусом и мелко нарезанной зеленью, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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