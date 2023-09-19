На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал о бандериках с мясом. Это старинное блюдо украинской кухни, представляющее собой треугольные лепешки из тонкого теста, внутри которых скрывается разнообразная начинка.
Эти лакомства обычно подаются в супы, бульоны или грибные ухи, но их также можно наслаждаться с соусом или сметаной, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Вот рецепт бендериков с мясной начинкой:
Ингредиенты:
- 1 куриное яйцо;
- Половина чайной ложки сахара;
- Щепотка соли;
- 50 граммов муки;
- 125 граммов молока;
- 200 граммов куриного фарша;
- Половина репчатого лука;
- Соль;
- Черный молотый перец.
Приготовление:
Взбейте яйцо, добавьте сахар, соль, масло и молоко. Хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков. Затем добавьте муку и продолжайте тщательно перемешивать, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарьте блинчики по 30 секунд с каждой стороны.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, в готовую начинку добавьте куриный фарш, мелко нарезанный лук, соль и черный молотый перец. Хорошо перемешайте.
Разрежьте блинчик пополам, затем подгните одну сторону, выложите 1 столовую ложку начинки и сложите его в форму треугольника, также советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Жарьте бендерики на сливочном масле по 6-8 минут с каждой стороны, пока не станут золотистыми.
Подавайте блюдо с соусом и мелко нарезанной зеленью, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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