Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на Ютуб-канале быстрым способом приготовления воздушной итальянской чиабатты, упростив процесс до 2 часов, вместо стандартных 24 часов, необходимых в оригинальной рецептуре.

Этот хлеб может быть приготовлен разными способами и включать в себя разнообразные ингредиенты, такие как розмарин, вяленые томаты, лимонная цедра, сушеная клюква и многое другое, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Вот упрощенный рецепт чиабатты:

Ингредиенты:

Пшеничная мука - 500 г

Вода - 400 мл

Дрожжи - 12 г

Соль - 10 г

Приготовление:

Перед приготовлением тщательно просейте муку, чтобы чиабатта получилась легкой и воздушной, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В большой миске смешайте муку и дрожжи. Рекомендуется использовать качественные дрожжи, чтобы не испортить блюдо.

"Мастер Шеф" Литвинова далее советует, Добавьте воду к муке. Тесто должно быть жидким. Не волнуйтесь, это нормально. Если у вас есть тестомес или миксер, используйте их для вымешивания теста в течение 20 минут. Тесто должно иметь крупные поры, поэтому его следует хорошо вытягивать.

Переложите тесто в чистую миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

После этого выложите тесто на рабочую поверхность без использования рук и не перемешивая его. Быстро разрежьте тесто острым ножом и выложите кусочки на противень, предварительно покрытый пергаментом. Поднимите подложку полотенцем (см. видео-рецепт). Покройте чиабатту чистым полотенцем и оставьте на 2 часа.

"Мастер Шеф" Литвинова напоминает, разогрейте духовку до 230 градусов и поставьте внутрь противень с чиабаттой. Также поместите емкость с горячей водой под противень в духовке. Это необходимо для придания хрустящей корки чиабатте.

Готовьте около 30 минут, и чиабатта готова к подаче.

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