Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт вкусной запиканки из баклажанов и сыра. Такое блюдо готовится в Греции и носит название - мусака. Рецепт, который предложил "Мастер Шеф" Клопотенко, гораздо проще классической мусаки и идеально подходит для обеда, ужина или как гарнир к мясным или рыбным блюдам.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отметил, что вы можете выбрать любые доступные сорта баклажанов в супермаркете или на рынке, будь то фиолетовые, белые или зеленые. Кулинар же решил воспользоваться наиболее распространенными фиолетовыми баклажанами. Добавив к ним кабачок, он придал блюду разнообразный вкус и текстуру.

"Мастер Шеф" Клопотенко назвал ингридиенты, которые понадобятся для блюда:

2 средние баклажаны

2 средние кабачки

200 г твердого сыра

5 яиц

2 ст. л. сока лимона

3 веточки базилика

2 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)

соль и перец по вкусу

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, если вы выбрали фиолетовые баклажаны, сначала вам нужно удалить кожуру с помощью ножа или экономки и нарезать их тонкими слайсами примерно 5 мм в толщину. Что касается кабачков, если они молодые, то их можно не чистить от кожуры. Также нарежьте кабачки тонкими слайсами так же, как и баклажаны.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавил, далее слайсы баклажанов поместите в миску и посолите. Оставьте их на 10-15 минут, чтобы дать возможность выделить сок. После этого вылейте сок и приправьте слайсы черным молотым перцем по вкусу. Также покропите их 2 столовыми ложками лимонного сока, чтобы дать им чуть-чуть душистого вкуса. Оставьте их на 2-3 минутки.

Обжарьте слайсы баклажанов с обеих сторон до получения золотистой корочки. Как отметил "Мастер Шеф" Клопотенко, после жарки выправьте баклажаны на бумажное полотенце, чтобы избавить их от остатков жира.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко уточнил, что теперь приготовьте заливку для вашей запеканки. Разбейте 5 яиц в миску и немного взбейте их вилкой или веничком, как вы это делаете для омлета. Добавьте соль и перец по вкусу, а также мелко нарезанные листья базилика из 3 веточек (вы можете использовать как зеленый, так и фиолетовый базилик). Еще раз перемешайте всё это хорошо.

Возьмите 200 г сыра и натрите его на крупной терке. Теперь вы готовы к укладке слоев ингредиентов в запеканку. Важно, чтобы запеканка была высокой, поэтому выбирайте форму размером 22-25 см. Начните со слоя баклажанов, обсыпьте их сыром. Затем добавьте слой кабачков и снова посыпьте сыром. Постепенно вылейте часть яичной смеси, чтобы равномерно распределить ее по форме. Повторяйте этот процесс. Сверху посыпьте запеканку остатками сыра и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут.

Вы не выйдете из-за стола, пока все не съедите!

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