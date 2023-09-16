Продюсер и муж популярной певицы MamaRika и фронтмен команды КВН "Одесские мансы" Сергей Середа признался, что пока ему не давали повестки, частично из-за его популярности, а частично из-за волонтерской деятельности.

Об этом Сергей Середа рассказал в интервью Славе Демину.

По словам ведущего, он не боится мобилизации, при этом уточняет, что не хотел бы, чтобы вот в момент, например, интервью, приехала машина и им всем раздали повестки.

"Хотел бы я, чтобы вот сейчас мы гуляем, и вот проехала машина, чтобы они вышли, каждому раздали, честно скажу: "Нет". Ну, пожалуй, не хотел бы. Буду ли я убегать в лес: "Нет", - рассказал Сергей Середа.

При этом он отметил, что были случаи, когда его останавливали на блокпостах, где раздают повестки, но еще не разу ее не вручили.

"У меня было такое, что я ехал, проезжал какие-то блокпосты, меня останавливали ну с этими повестками, но мне ее не давали. По разным причинам. Кто-то узнавал, что вот "Одесские мансы", поезжайте. Была просто история, я вез дроны пацанам, и меня останавливают, и такие там уже с этими повестками, такие: "Что везете?". Я говорю: "Дроны". Они такие: "Куда?". Я говорю: "Такой-то и такой-то бригаде". Он так смотрит на повестки, потом на меня, на повестки, и говорит: "Езжайте". Вот такое бывает", - рассказал Сергей Середа.

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