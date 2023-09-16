Известная продюсерка и бывшая жена рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горова рассказала о ситуации, которая ее возмутила.

В этот раз на своей странице в Instagram Ирина Горовая рассказала, что накануне была ведущей премии Forbes «30 до 30» и возмутилась, как себя вели некоторые люди, присутствующие на мероприятии.

Ирина Горовая начала с хорошего и призналась, что невероятно гордится номинантами.

"Когда общаешься с ними и читаешь истории их жизни - безусловно веришь в светлое и счастливое будущее Украины. А во времена, когда нас кроваво и нагло пытаются лишить этого будущего, их лидерство, самоотверженность и настойчивость играют особую роль - они вдохновляют и помогают миллионам украинцев продолжать борьбу несмотря ни на что!", — подчеркнула Ирина Горовая.

Но, по словам продюсера, поведение некоторых украинцев ее разочаровало.

"Невыносимо больно было смотреть, как со сцены звучали пронзительные рассказы Василисы Степаненко о фильме «20 дней в Мариуполе», Светланы Денисенко о фонде, которому за прошлый год удалось собрать более 70млн$ на нужды ВСУ, Константина Дудченко, дважды потерявшего свой бизнес… а большинство людей в зале при этом стояли спиной, громко разговаривая и попивая шампанское", — пожаловалась Ирина Горовая.

Поэтому Ирина Горовая обратилась к украинцам с важным призывом: "Давайте, пожалуйста, не на словах, а по-настоящему научимся искренне уважать друг друга, слушать и выражать благодарность".

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