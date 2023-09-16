На своей странице в Instagram Сергей Бабкин, накануне попавший в скандал из-за исполнения русскоязычных песен за границей, россиян-организаторов его выступлений, а теперь и из-за манипулятивного трека "Зрада", разместил новое видеообращение к украинцам.

"Я знал, что будет много отзывов, но действительно недооценил, сколько людей захотят описать свое впечатление и дать оценку мне как человеку, мужчине, украинцу и биологическому существу. По статистике вижу, что трети слушателей понравилось, а двум третям нет", - Сергей Бабкин.

Бабкин оправдался, что "Зрада" — это песня, а не пресс-релиз, политическое заявление или ответ на вопросы в интервью, поэтому якобы бессмысленно сейчас разбирать каждую строчку.

"Говорят, что если кто-то не понял, какие меседжи ты заложил, то ты плохо их выразил. Согласен, но частично. Каждый читает текст и слушает песню через призму личного опыта, воспитания, образования и интеллекта. И хотя вроде бы все написано такими простыми фразами, но главная идея, конечно, не в том, что кто-то буквально считает зрадой, если у тебя нет усов, как у Тараса Шевченко или если ты сало не ешь", — подчеркнул Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин похвастался, что задонатил на помощь ВСУ уже тысячи евро.

"Это не радио в маршрутке, если не хочешь слушать – не слушай. Но тысячи людей, которым было плевать на все другие песни, пришли и написали, что песня и я – д*рьмо, и что как я могу, если я не на фронте, не в Харькове, не в Украине, а хотя бы и в Украине, неважно, если тварь, которая что-то не то поет", - посетовал Бабкин.

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Напомним, жена Сергея Бабкина резко ответила на критику за выступления мужа на русском языке.

Также сообщалось, что Сергей Бабкин сообщил о трагедии с известным украинским актером.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале, в который попал Сергей Бабкин из-за концерта.