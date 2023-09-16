В этот раз на своей странице в Instagram Алла Мазур с "1+1" решила еще раз поблагодарить наших защитников, а также призвала украинцев объединиться ради доброго дела.

"Если собирались меня поздравить – хотела предложить вам сбор на дроны: потому что их на фронте нужно сотни тысяч! Но – позвонила знакомая, и рассказала историю молодого бойца: которому очень нужна наша с вами помощь. Причем срочно! И я прошу сегодня – вместе с его родными", - подчеркнула Алла Мазур.

Алла Мазур решила помочь 25-летнему Богдану Панчуку, который с первых дней полномасштабного вторжения ушел на фронт добровольцем и воевал в самых горячих точках: Бахмут, район Купянска, Луганщина.

Алла Мазур рассказала, что в начале апреля оккупанты тяжело ранили Богдана в обе ноги. Защитник перенес уже несколько операций в Украине и Испании.

"С правой ногой – уже лучше. Но левая – под угрозой. Одна из испанских клиник – берется сделать еще три операции, чтобы спасти и левую ступню: все документы есть на видео. Шанс есть. И Богдан готов бороться – потому что хочет вернуться на фронт. Но эти три операции - это 70 тысяч евро: неподъемная для семьи сумма. Я понимаю, что сложно сейчас всем. Но буду очень благодарна, если сможете помочь воину", - добавила Алла Мазур.

Последние новости Украины:

Также сообщалось, что Алла Мазур удивила кадрами из ветхого вагона.

Ранее Алла Мазур подняла тему, которая волнует многих украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что Алла Мазур после трагедий подняла очень трудную и важную тему.