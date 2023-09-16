Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, как неожиданно переобулась певица украинского происхождения, звезда первого сезона шоу "Холостяк" Яна Соломко, которая строила карьеру в рф.

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает Яна Соломко. Знаете за что? За то, что теперь она общается на украинском языке. Сейчас некоторые так немножко, возможно, и не понимают, почему же она тогда попала в эту рубрику — объясняю. Еще недавно Яночка активно выступала на многих российских концертах, в россии и рассказывала, как поддерживает русских "мальчиков-защитников"", - отметил Слава Демин.

Демин объяснил, что теперь Яна Соломко с дочерью переехала в США, в Майами, где в начале сентября отдала ребенка в школу.

"А потом разместила фото в Инстаграме и написала "З Днем знань" именно на украинском языке. То есть давайте еще раз: с начала полномасштабного вторжения эта артистка выступает на пропагандистских концертах и ​​восхваляет парашу, а теперь пишет на украинском из Соединенных Штатов Америки", — рассказал Слава Демин.

Ведущий также объяснил, зачем он упоминает у себя в выпусках предателей.

"И именно, друзья, для этого, чтобы потом, когда эти предатели начнут переобуваться, как это вот сейчас, например, пытается сделать Яна, мы не должны забыть, какую гниль они несли до этого. А то, по всей видимости, карьера в параше не пошла, поэтому Яна решила вспомнить, откуда она и снова вернуть расположение украинской аудитории", — добавил Слава Демин.

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