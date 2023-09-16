Известная певица Ирина Билые показала романтичное видео с Коляденко, с которым разошлась много лет назад и сошлась снова.

Эпатажная украинская певица Ирина Билык, которая недавно вместе с Коляденко попала на видео российского блогера-путиниста в Испании, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Ирина Билык снова взбудоражила сеть любовными кадрами с Коляденко.

Как известно, много лет назад Ирина Билык и Дима Коляденко были парой, а потом очень скандально и громко разошлись. Теперь, судя по всему, пара сошлась и уже не может друг без друга. Ирина Билык уже не скрывает свою личную жизнь с Коляденко, ездит с ним на концерты и ходит в рестораны.

В этот раз Ирина Билык показала забавное видео, на котором угощает Коляденко бокалом шампанского, когда тот приходит домой, и они начинают целоваться. При этом в подписи к видео Ирина Билык спросила у поклонников: "Как вы думаете, кто первый должен целовать, женщина мужчину или мужчина женщину?".

Пользователи тут же принялись комментировать видео, при этом нашлись и те, кто припомнил певице скандальную историю расставания с Коляденко:

"Я помню, как грандиозно они разошлись 20 лет назад, какой грязью он поливал Иру, какие унизительные интервью давал… Ире, конечно, виднее, но для меня Дмитрий – фу".

"Его можно понять, он делал это на эмоциях, из горячки. Редко кто из нас после развода остается спокойным".

"А я смотрела эти интервью и понимала, что он любил ее. Ничего не говорил глупого, зря так вы".

"Ей лучше знать, что и как, и это все".

"Так я не пойму, они опять вместе, поженились?".

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