Скандал также повлиял на еще один конкурс, а именно "Мисс Украина Вселенная", который теперь меняет свое название.

Вокруг конкурса красоты "Мисс Украина" разгорелся значительный скандал после того, как в сети были обнародованы связи участниц с российскими гражданами.

Этот скандал также повлиял на еще один конкурс, а именно "Мисс Украина Вселенная", который теперь меняет свое название из-за обвинений в недобросовестности участниц другого конкурса. Организаторы "Мисс Вселенная Украина" заявили, что не разделяют ценности и связи "Мисс Украины" с рф.

В связи с этим, комитет конкурса принял решение провести ребрендинг и изменить название на "Мисс Вселенная Украина". Они также подчеркнули, что продолжат выступать против любых проявлений сексуальных домогательств, непрофессионализма, а также связей с агрессором и неэтичных высказываний в отношении участниц конкурса.

"Уже 17 лет мы работаем с целью прославлять Украину и предоставить голос женщинам нашей страны на международной арене. Мы имеем высокую репутацию в мире, у нас теплые отношения с Miss Universe" - подметили организаторы.

Комитет конкурса подчеркнул, что они продолжат информировать о войне в Украине на мировой арене, и что ребрендинг поможет им больше не ассоциироваться со скандальным конкурсом своих коллег.

Напомним, участницы конкурса "Мисс Украина 2023" начали снимать свои кандидатуры из списка, и одной из них стала Виктория Макарова из Львова. Она приняла решение отказаться от участия в конкурсе после возникшего скандала.

Еще одной участницей, отказавшейся от участия в конкурсе, стала 22-летняя предпринимательница Полина Сурай. Она также не была в курсе отношения других участниц к россии и выразила разочарование тем, что не провела достаточную проверку перед своим участием.

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