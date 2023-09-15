Украинский певец Виталий Козловский, призванный в июне и в настоящее время выполняющий военную службу в Национальной гвардии, продолжает делиться своими ежедневными переживаниями на фронте с поклонниками. В этот раз в социальной сети Инстаграм Козловский поделился новым видео.

На этот раз артист-защитник поздравил всех с Днем танковых войск Украины, который отмечается в сентябре. В историях своей страницы в Instagram Козловский разместил короткое видео, на котором он сидит верхом на танке и движется по дороге, окруженной полем.

На видео также изображены его боевые товарищи, лица которых Козловский не стал показывать.

Как можно заметить, в свободное время Козловский демонстрирует своим поклонникам фотографии и видеозаписи с передовой, рассказывает, как проводит свое время, как живет.

Ранее Виталий Козловский также был замечен в военной форме на передовой в День Независимости, где он поздравлял с этим особым событием.

«Уже в Киеве, придумал себе новую миссию; Виталик, стесняюсь спросить вы наверно под Киевом служите? Накрашенный; Привет, Виталик, ну выключай этот сладенький взгляд, все ты машина для уничтожения, ты в НГУ. а не на плакате» - пишут под постом козловского.

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Как сообщала Politeka, Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь после получения повестки.

Также Politeka писала, что лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка ответил на критику его "развлечений" во время войны.