Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила рецепт вкусного и простого постного хлеба - питы, который можно легко приготовить в домашних условиях. Пита - это круглый, плоский хлеб без добавления животных продуктов, приготавливаемый из муки и подходящий как для соленых, так и для сладких начинок, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты для теста:

350 граммов пшеничной муки;

200 миллилитров кипятка;

2 столовые ложки оливкового масла;

0,5 чайной ложки соли.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы избавиться от комков, делится "Мастер Шеф" Литвинова. В горячий кипяток добавьте соль. Затем в глубокой миске смешайте муку с кипятком, добавьте оливковое масло и тщательно замесите тесто. Оставьте его "отдохнуть" на 20 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, разделите тесто на 8 равных частей и сформируйте из них круглые лепешки, раздавая тесто равномерно. Затем раскатайте каждую лепешку.

Разогрейте сковороду и обжаривайте питу на большом огне. Переворачивайте ее на другую сторону, уменьшайте огонь и готовьте несколько минут до золотистой корки, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Подавайте готовую питу на тарелке.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.