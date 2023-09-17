Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила рецепт вкусного и простого постного хлеба - питы, который можно легко приготовить в домашних условиях. Пита - это круглый, плоский хлеб без добавления животных продуктов, приготавливаемый из муки и подходящий как для соленых, так и для сладких начинок, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты для теста:
- 350 граммов пшеничной муки;
- 200 миллилитров кипятка;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 0,5 чайной ложки соли.
Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы избавиться от комков, делится "Мастер Шеф" Литвинова. В горячий кипяток добавьте соль. Затем в глубокой миске смешайте муку с кипятком, добавьте оливковое масло и тщательно замесите тесто. Оставьте его "отдохнуть" на 20 минут.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, разделите тесто на 8 равных частей и сформируйте из них круглые лепешки, раздавая тесто равномерно. Затем раскатайте каждую лепешку.
Разогрейте сковороду и обжаривайте питу на большом огне. Переворачивайте ее на другую сторону, уменьшайте огонь и готовьте несколько минут до золотистой корки, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Подавайте готовую питу на тарелке.
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