Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал пресс-конференцию Путина после встречи с Ким Чен Ыном.

В новом видео Юрий Великий уже по традиции примерил на себя роль российского диктатора. Комик от имени Путина рассказал журналистам о результатах встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, и сделал это в характерной манере с соответственной мимикой, покашливанием и оговорками.

В подписи к публикации Юрий Великий рассказал: "13 сентября на космодроме "Восточный" состоялась встреча двух диктаторов Ким Чен Ына и Кон Чен Ого. Много было интересных моментов этой встречи: это и корейские телохранители, которые не могли подобрать нужное кресло своему хозяину; и деревянный трап, который подали в бронепоезд Ким Чен Ына; и пельмени с камчатским крабом, которыми угощали лидера КНДР; и корейский переводчик, одним словом охарактеризовавший всю русскую действительность".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Бледная моль опустилась ниже плинтуса. Спасибо, Юрий! Очень остроумно и ужасно смешно! Подняли настроение".

"Совет им и любовь, пусть тройничок с лукашенко устроят в камере в Гааге".

"Очень умно, тонко, гениально! Жду очередного шедевра!".

"Шикарная пародия, впрочем, как и всегда".

"Спасибо, Юрий, вот уже полтора года вы лучший антидепрессант".

"Пародия на высшем уровне! Даже кашлять не забываете".

"Очередной шедевр! Спасибо Юрий!".

"Путин встретил Кима с табличкой: "подайте снаряды на спецоперацию".

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