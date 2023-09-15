Угрозы и предупреждения в адрес КНДР не работают, и Пентагону необходимо это осознать.

Уверенность в этом высказал военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, пишет Politeka.net.

Военнослужащий отреагировал на новое заявление Пентагона относительно того, что, если КНДР поставит боеприпасы россии, она станет соучастником убийств украинцев.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх также предостерегла КНДР от этого шага.

«Уважаемые представители Пентагона. Не хотелось бы вас огорчать, но... Северная Корея уже поставляет снаряды и ракеты россии. Минимум полтора месяца. Украинская разведка отслеживает эти процессы. И вы ничего не сможете с этим поделать. Угрозы и предупреждения не работают, КНДР и так давно под всеми санкциями», - пояснил боец ВСУ.

Сазонов напомнил, что КНДР выживает благодаря поддержке Китая, поэтому ни у США ни у ООН нет рычагов влияния.

Однако США все же могут действовать.

«Единственное, что вы можете сделать со своей стороны - увеличивать реальную помощь Украине. Техникой, боеприпасами, чем угодно. Реальная помощь - это в оперативном порядке уже отправлять. А не находиться в состоянии, "за шаг до решения об отправке" неопределенное время», - отметил Сазонов.

Политолог уверен, что любые уговоры КНДР – это пустая трата времени.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что россия получает боеприпасы от Северной Кореи уже полтора месяца. В частности, снаряды для пушек и «градов».

«Когда говорят, что сейчас путин отпишет или подпишет, это все фальшь. Потому что еще полтора месяца назад все было согласовано и началась отгрузка из Северной Кореи», — заявил Буданов.

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