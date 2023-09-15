В суде вынесли приговор украинской телеведущей Марии Ефросинине в ее отсутствие, приговорив ее к семи годам лишения свободы.

Как стало известно несколько месяцев назад, популярную украинскую ведущую Машу Ефросинину объявили в международный розыск 13 марта, причем решение выдвинули в рф и сами же заочно арестовали артистку из-за растространения "фейков". Связано это было из-за ее слов в сторону российских преступников, что вторглись на наши земли.

Основным обвинением в адрес телеведущей стало распространение дезинформации о российских оккупантах. Эта информация базируется на публикациях Маши Ефросининой в Instagram, где она высказывала свое мнение относительно военных действий и проявляла поддержку Украины.

Сегодня же стало известно, что районный суд Москвы вынес приговор украинской телеведущей Марии Ефросинине в ее отсутствие, приговорив ее к семи годам лишения свободы. На суде прокурор отметил, что в ходе расследования были учтены показания свидетелей, обладающих "специальными знаниями и подтвержденной компетенцией".

Отметим, ранее Ефросинина отреагировала на попытки рф ее якобы арестовать за честную позицию по отношению к пострадавшим украинцам. Ефросинина сделала репост новости о своем заочном аресте в Стори.

"А то я уже начала беспокоиться", — написала тогда Мария Ефросинина.

Последние новости Украины:

Маша Ефросинина отреагировала на скандал в семье актера и звезды "Танцев со звездами" Войтенко.

Также сообщалось, что конфликт Горбунова и Ефросининой получил развитие.

Напомним также, что родную сестру Маши Ефросининой требуют больше не пускать в Украину.