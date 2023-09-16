На днях в семье Оли Поляковой отмечали важную дату – 19 лет со дня ее создания, пишет Politeka.net.

Об этом Полякова рассказала на своей странице в Инстаграм, признавшись, что и она, и ее муж Вадим об этой дате забыли.

«Нашей семье сегодня 19! Конечно, мы оба забыли об этом, но когда так долго знаешь друг друга, это не страшно», - говорила Оля Полякова, добавляя, что страшно – это когда война разделяет и забирает.

Сотни поклонников поздравили семью Оли Поляковой с 19-летием, отмечая, какие взрослые уже их дети и рассказывая, что помнят, как Полякова была беременной младшей дочерью.

Одна из подписчиц Поляковой рассказала певице о своей трагедии:

«И нашей было бы 19ть… Но нет и никогда уже не будет, забрала война моего любимого и лучшего отца для дочери. Пусть теперь небесные воины-ангелы и ВСУ оберегают ваши счастливые семьи».

Этот комментарий очень растрогал Полякову. Певица ответила:

«Мои соболезнования».

Напомним, что разница в возрасте Оли Поляковой и ее мужа составляет 16 лет. Певица рассказывала, что когда они женились, окружение ее любимого пыталось отговорить его от свадьбы.

«Ему все говорили: "Она тебя бросит, что ты делаешь". Сейчас все эти люди, они просто в шоке, что мы уже 20 лет живем. Он тогда мне сказал эту фразу: "Счастье стоит каждой секунды". Когда он тогда в это нырял, будучи 40-летним мужчиной. Я только сегодня понимаю, что такое 40 лет, это ничего! Он ведь такой же был. У него тоже были крылья. 23-летняя девушка, в которую он просто влюбился. Ему было все равно, пусть она его разденет, пусть она обанкротит, пусть она отнимет все, но даст ему то счастье, которое он испытывал".

Последние новости Украины:

Полякова расхвалила Макса Барских, годами работавшего в России.

Продюсер Оли Поляковой ответил, можно ли стать звездой без денег.

Также напомним, что Полякова рассказала, как ее жестоко разыграли дочери.