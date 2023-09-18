Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить насыщенный яблочный пирог на кефире. Этот вариант идеален для тех, кого привлекают обычные пироги, которые можно приготовить быстро и легко на завтрак, подмечает "Мастер Шеф" Клопотенко.
Рецепт приготовления яблочного пирога на кефире:
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 1 ч. ложка ванильного сахара
- 250 мл кефира
- 50 г сливочного масла (+ 20 г для смазывания формы)
- 250 г муки
- 1 щепотка соли
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 2-3 яблока твердых сортов
- 1 ч. ложка молотой корицы
- 1 ст. ложка сахарной пудры
Пошаговый рецепт:
Шаг 1: Нагрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте 2 яйца и 200 г сахара. Если у вас есть кухонный миксер, его можно использовать для приготовления теста, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
Шаг 2: Добавьте щепотку соли и 1 ч. ложку ванильного сахара. Тщательно взбейте смесь венчиком.
Шаг 3: "Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, постепенно добавьте 50 г мягкого сливочного масла и хорошо перемешайте до получения однородной консистенции.
Шаг 4: Влейте в смесь 250 мл кефира и снова перемешайте.
Шаг 5: Добавьте 1 ч. ложку разрыхлителя и перемешайте венчиком.
Шаг 6: Просейте 250 г муки через сито и постепенно добавьте ее в смесь, постоянно перемешивая венчиком. Тесто должно быть достаточно густым, как густая сметана, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.
Шаг 7: Возьмите форму для выпекания диаметром 20-22 см и выстелите ее пергаментом. Смажьте внутреннюю поверхность формы 20 г сливочным маслом.
Шаг 8: Влейте тесто в форму для выпечки.
Шаг 9: "Мастер Шеф" Клопотенко советует, мойте, очистите и нарежьте яблоки дольками толщиной примерно 0,5 см. Выложите дольки яблок на тесто веером так, чтобы они заняли всю площадь пирога.
Шаг 10: Посыпьте яблоки сверху 1 ч. ложкой молотой корицы и выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 50 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингредиентов, который готовят в Греции.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.
Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.