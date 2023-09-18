Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить насыщенный яблочный пирог на кефире. Этот вариант идеален для тех, кого привлекают обычные пироги, которые можно приготовить быстро и легко на завтрак, подмечает "Мастер Шеф" Клопотенко.

Рецепт приготовления яблочного пирога на кефире:

Ингредиенты:

2 яйца

200 г сахара

1 ч. ложка ванильного сахара

250 мл кефира

50 г сливочного масла (+ 20 г для смазывания формы)

250 г муки

1 щепотка соли

1 ч. ложка разрыхлителя

2-3 яблока твердых сортов

1 ч. ложка молотой корицы

1 ст. ложка сахарной пудры

Пошаговый рецепт:

Шаг 1: Нагрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте 2 яйца и 200 г сахара. Если у вас есть кухонный миксер, его можно использовать для приготовления теста, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 2: Добавьте щепотку соли и 1 ч. ложку ванильного сахара. Тщательно взбейте смесь венчиком.

Шаг 3: "Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, постепенно добавьте 50 г мягкого сливочного масла и хорошо перемешайте до получения однородной консистенции.

Шаг 4: Влейте в смесь 250 мл кефира и снова перемешайте.

Шаг 5: Добавьте 1 ч. ложку разрыхлителя и перемешайте венчиком.

Шаг 6: Просейте 250 г муки через сито и постепенно добавьте ее в смесь, постоянно перемешивая венчиком. Тесто должно быть достаточно густым, как густая сметана, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 7: Возьмите форму для выпекания диаметром 20-22 см и выстелите ее пергаментом. Смажьте внутреннюю поверхность формы 20 г сливочным маслом.

Шаг 8: Влейте тесто в форму для выпечки.

Шаг 9: "Мастер Шеф" Клопотенко советует, мойте, очистите и нарежьте яблоки дольками толщиной примерно 0,5 см. Выложите дольки яблок на тесто веером так, чтобы они заняли всю площадь пирога.

Шаг 10: Посыпьте яблоки сверху 1 ч. ложкой молотой корицы и выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 50 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой.

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