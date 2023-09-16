Бывшая жена актера Константина Войтенко вышла на связь и рассказала, где находится сейчас.

Экс-жена Константина Войтенка Валентина Маринина пытается восстановиться после того, как публике стало известно об ужасе, который творился в ее семье.

Валентина Маринина на своей странице в Инстаграм заверила, что с ней все хорошо.

"У меня все в порядке. Восстанавливаюсь. Живу свою и нашу с Эми жизнь. Спасибо, мои дорогие», - ответила экс-жена Войтенко на вопрос, что с ней и где она сейчас.

Также Маринина показала фото их дочки с Войтенко.

Добавим, сейчас Маринина и Эмилия находятся в Ирландии.

Танцовщица рассказала, что не знает, вернется ли в Украину. Она выразила свою заботу о психологическом и финансовом состоянии себя и дочери.

"Как нам вернуться в Украину после этой истории? Как дочери пойти в школу? Мне кажется, что у нас нет пути домой. Это неожиданный опыт моей жизни. Насилие – это недопустимо. Может, это моя собственная карма, которую мне придется отработать. Многие осудят, и многие поддержат", – отмечала Валентина Маринина.

По словам Марининой, Константин Войтенко оставил им с Эмилией квартиру.

«Костя забрал машину, земельный участок и все деньги, которые были», - рассказывала экс-жена актера.

По ее словам, Войтенко выплачивает алименты. Но, как оказалось, это не те суммы, на которые можно прожить: "Государство решило, что 2200 гривен алиментов на ребенка, это достаточно. И все, что сверху, это он сам решает. Зависит от его доходов. Где-то 4-5 тысяч гривен на месяц".

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