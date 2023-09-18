В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить маринованные сливы по секретному рецепту из Одессы

"Все, кто когда-то пробовал этот деликатес, не могут отказаться снова и снова! Это очень вкусная закуска, которая будет вашей волшебной палочкой к столу каждый раз, когда придут гости", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

сливи Венгерка - 5 кг

1,5 сахара

0,5 л уксуса 9%

20 г лаврового листа

20 г черного перца горошком

20 г душистого перца горошком

5-6 гвоздики

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подчеркнула, что важно купить сливы тверденькие, но не зеленые. Хорошо их моем и убираем хвостики.

Сначала делаем сироп из уксуса и сахара – ставим смесь на плиту и даем закипеть, чтобы сахар полностью растворился.

Все специи завязываем в мешочек из марли и кладем в кастрюлю к помытым сливам. Заливаем сливы сиропом, который только что закипел, и оставляем настаиваться 8-10 часов.

После этого "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова сливает сироп, снова кипятит его и заливает сливы. Так нужно делать 7 дней подряд, всего 14 раз. Мешочек со специями при этом доставать не нужно.

На седьмой день надо закипятить сироп вместе со сливами и закрыть в стерилизованные банки с металлическими крышками, без добавления специй.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.