Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", дал рецепт вкусных и сочных ребрышек.

На этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить свиные ребрышки барбекю, которые можно делать и на гриле, и в духовке.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

ребра свиньи – 2,5 кг

соль – по вкусу (шеф-повар берет 23 г)

специи: молотый кориандр, сухой чеснок, копченая паприка, черный перец, молотый кумин

50 г растительного масла

соус Барбекю

Ребрышки судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский посыпает солью и специями, добавляет растительное масло и хорошо натирает полученной смесью. Ставим мясо в холодное место, чтобы оно промариновалось, лучше на ночь.

"Разжигаю гриль и слегка быстро обжариваю ребра с 2х сторон, чтобы дать обжаренный аромат, и заворачиваю плотно в фольгу, уменьшаю жар до 160-140 градусов и ставлю млеть где-то часа 3, а жар можно постепенно уменьшать до 100 градусов!", — объяснил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

На этом этапе мясо готовое, хорошо протомилось и отстает от кости. Тогда "Мастер Шеф" Ярославский смазывает ребрышки соусом барбекю, а на уголь подбрасывает вишневых веточек (или смородины или винограда) и просто на открытой фольге дает мясу подкоптиться около 20 минут .

Если готовим дома, то можно так же готовить ребрышки и в духовке.

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