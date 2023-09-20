Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейший омлет с баклажанами.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие игредиенты (в расчете на две порции):

250 г баклажанов

1 помидор

1 зубчик чеснока (по желанию)

4 ст. л. оливкового масла

4 яйца

соль и перец по вкусу

зелень для подачи ( рукола, базилик, петрушка, укроп или смесь разных трав)

Если у вас будет баклажан чуть поменьше или побольше – не беда, здесь нет нужды придерживаться точной граммовки.

Баклажаны и томат победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко хорошо промывает под проточной водой, высушивает полотенцем и нарезает кубиками. Если у баклажана грубая шкурка, то ее можно счистить. Чеснок либо измельчаем ножом, либо выжимаем.

На разогретую сковороду с 4 ст. л. оливкового масла выкладываем кусочки баклажана и тушим их 5 минут. Затем добавляем нарезанный томат и тушим овощи еще 2 минуты.

С помощью венчика "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко взбивает яйца, добавляет соль и перец по вкусу.

Взбитые яйца выливаем на сковороду поверх овощей и жарим 3-4 минуты под крышкой на небольшом огне. Затем переворачиваем омлет и жарим его еще 1-2 минуты.

При подаче "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко украшает омлет зеленью.

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