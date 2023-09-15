Продюсер «Голос страны» обратил внимание на пародию, на которую известного украинского блоггера Ваню Рассела вдохновили тренеры нового сезона – Надя Дорофеева, Юлия Санина, Артем Пивоваров и Иван Клименко.

«Мне очень важно найти смыслы, душу и искренность. Потому что душа человека всегда с большими смыслами. Смысл моего нахождения снова в этом проекте в том, чтобы наконец люди, когда будет финал, наконец взяли свои сенсорные телефоны и проголосовали за смыслы, которые мы вкладываем в сенсорику сенсорной сенсации», - отмечает на видео Рассел, изображая Дорофееву.

Перевоплотившись в образ Ивана Клименко, Рассел отметил, что он самый классный, потому что придумал саудтрек к этому сезону.

«Для меня важно найти в этом сезоне магию. Потому что я повелитель четырех стихий…», - говорит Рассел-Артем Пивоваров.

И вот в кадре уже Рассел-Юлия Санина, призывающая смотреть на невероятных участников "Голос страны".

Реагируя на пародию, продюсер «Голос страны» Владимир Завадюк признался, что обожает пародии на их проекты, потому что они заставляют улыбаться.

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