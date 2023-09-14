Жестокая война каждый день уносит жизни украинцев, российским оккупантам все равно, кого убивать – взрослых или детей.

Очередной жертвой страшной российской атаки стал 6-летний мальчик, пишет Politeka.net.

В полиции рассказали обстоятельства трагедии в Херсонской области.

Кровавая российская атака произошла после полуночи – враг обстрелял Новодмитровку.

Один из снарядов попал в частный дом, в подвале которого в то время находились дети.

«Под завалами дома погиб 6-летний мальчик, его 13-летний брат получил тяжелые травмы, сейчас он в коме и за его жизнь борются врачи», - рассказали в полиции.

На помощь детям бросились соседи. Они также пострадали, попав под повторный обстрел.

У 18-летней девушки минно-взрывная травма и рана стопы, у 24-летнего мужчины минно-взрывная травма, контузия, у 60-летнего мужчины обломочное ранение ноги.

Под вражеский обстрел попала и бригада "скорой", которая оказывала медицинскую помощь раненым. Врачи, к счастью, не пострадали, но автомобиль посекло обломками.

Также в полиции рассказали об еще одной циничной атаке на Херсонщине – в Змиевке военные России сбросили боеприпасы с дрона на людей, которые раздавали местным жителям хлеб.

В результате взрыва ранены три человека.

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