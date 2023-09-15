Игорь Кондратюк высказался по поводу нового скандала, в который попал певец и музыкант Сергей Бабкин.

Игорь Кондратюк признался, что песни на украинском Сергея Бабкина ему очень нравятся, пишет Politeka.net.

Их Кондратюк называет искренними и качественными.

«Простая и легкая для восприятия музыка. Они в моем плейлисте. Что касается песни "Измена", то она для меня - искусственная. Слабая. Не ровня таланту нынешнего Сергея Бабкина. Вступительная песня команды КВН на первенстве Харькова. Отголосок юношеской "Пятницы". У творцов бывает... А может, этот текст - следствие усталости автора от войны. Никакого желания слушать во второй раз. Послушал и забыл», - сказал Кондратюк на своей странице в Facebook.

Игорь Кондратюк также выразил мнение, что «дураков гораздо больше, чем предателей».

«Глупость, правда, превращается в зраду, когда поднимается очень высоко по ступеням украинской власти. К примеру, слабый на голову/интеллект Виктор "Йолка" Янукович, став Президентом, превратил свою глупость в измену. Почему дураки сидят так высоко и управляют? Вопрос к разуму избирателей, по-моему...», - отметил Игорь Кондратюк.

Напомним, новый трек Сергея Бабкина «Зрада» вызвал скандал в Сети. Украинцы возмущены.

Последние новости Украины:

Игорь Кондратюк высказался по поводу Светланы Лободы и ее денег.

Также сообщалось, что Игорь Кондратюк жестко прокомментировал конфликт с Козловским.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кондратюк резко высказался о "переобувании" Лободы.