Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, чем отметился актер Гоша Куценко во время поездки на оккупированную территорию.

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает мужчина украинского происхождения Гоша Куценко. Дело в том, что Гоша родился в Запорожье, которое сейчас очень страдает от д*билов, а затем приехал во Львов, где учился и 100% видел, что никаких нацистов во Львове нет. Но Гоше деньги важнее — такой вышел стишок. Поэтому это разочарование приехало в Донецк читать стихи "парням-защитникам"", — заявил Слава Демин.

Демин отметил, что официально эта ваканалия называлась "Праздник к 80-летию освобождения Донбасса", но почему-то во время этих стишков от Гоши Куценко сзади показывали видеоряд с российскими недовояками.

"Напомню, друзья, что в начале полномасштабного вторжения Куценко говорил, что у него сердце кровью обливается, что там, где он вырос, идет война. Если вы заметили, то сейчас там активно начали использовать этих публичных людей: Рома Зверь, КВНщики, Повалий, Шепелев, ну другие прихлебатели, которые за гнилой рубль готовы изменить многим своим принципам", - добавил Слава Демин.

Ранее Слава Демин рассказывал, что известный ведущий Дмитрий Шепелев, в начале полномасштабного вторжения поддержавший Украину, теперь "переобулся" и начал работать на одном из крупных российских телеканалов, где будет вести шоу о животных.

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