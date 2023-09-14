Уже две участницы приняли решение выйти из конкурса, в связи с информацией о связях других конкурсанток с россией, что вызвало недовольство и разочарование.

Участницы конкурса "Мисс Украина 2023" начали снимать свои кандидатуры из списка, и одной из них стала Виктория Макарова из Львова. Она приняла решение отказаться от участия в конкурсе после возникшего скандала.

В своем публичном заявлении о выходе из конкурса "Мисс Украина 2023", Виктория Макарова поделилась, что не была осведомлена о других участницах и, узнав об их связях с россией, она решила отказаться от участия.

"Я приняла решение не участвовать в конкурсе. К сожалению, я не знала, кто будет среди участниц, появившаяся на просторах Интернета информация для меня шокирующая и неприемлемая. Мои моральные принципы и достоинство важнее" - заявила участница "Мисс Украина 2023".

Еще одной участницей, отказавшейся от участия в конкурсе, стала 22-летняя предпринимательница Полина Сурай. Она также не была в курсе отношения других участниц к россии и выразила разочарование тем, что не провела достаточную проверку перед своим участием.

Полина признала, что ее давняя мечта участвовать в "Мисс Украина" была подорвана, и что она ожидала соблюдения строгих требований, включая неподдержку и отсутствие связей с Россией со стороны участниц.

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