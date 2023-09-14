Украинский шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, что резонанс вокруг скандальной поездки российских комиков в Донецкую область дал свои плоды.

В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич рассказал, что расплата догнала известных российских комиков после выступления для оккупантов в Донецкой области.

Анатолий Анатолич подчеркнул, что из-за скандального выступления российской команды КВН "Камызяки", в которую входят Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, их тур в Казахстан отменили.

"Только культурой отмены мир может указать, где их место, всем этим отвратительным артистам, спортсменам, художникам, выступающим за поддержку кровавого режима. Поэтому меня удивляет, что россиянин играет в финале большого шлема, выходят фехтовать против Украины на ЧМ, а футбольная сборная болот проводит товарищеский матч с Катаром", - пишет Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич отметил, что Мусагалиев — этнический казах, но все равно расплата за поддержку российских оккупантов его догнала.

"Поэтому важны санкции, не только чтобы они финансово чувствовали что "что-то не так", а чтобы каждый, кто поддерживает войну публично носом был ткнут в то место, где нассал. Никаких Америк, никаких Европ. Теперь только матушка россия и Беларуст. Ну и максимум КНДР. Отмена концертов в Казахстане - это реакция людей. Реакция Казахов на отвратительные поступки так называемых звезд. Институт репутации сейчас должен работать мощно как никогда", - отметил Анатолий Анатолич.

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