Украинский интервьюер и радиоведущий Слава Демин рассказал о новом скандале, в который попала ведущая Ольга Фреймут.

Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, что многих украинцев возмутило новое заявление Ольги Фреймут.

"Ольга Фреймут попала в скандал. Экспертша по этикету решила поучить украинцев общаться без нецензурной лексики, но Оля нарвалась на хейт из-за того, что ну очень странно сравнила детей с собачками. Украинская телеведущая опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала, как отказаться от брани. Ольга неожиданно заговорила о детях, которые могут ругаться, и она сравнила их с собачками, а родителей - с хозяевами", - рассказал Слава Демин.

Как пояснил Демин, Фреймут заявила, что дети могут пользоваться ругательствами среди сверстников, чтобы быть "своими".

Слава Демин привел цитату ведущей, которая больше и не понравилась пользователям сети: "Дети, как собачки, они чувствуют, блефует ли хозяин или действительно сердится".

"Такое сравнение детей с собачками возмутило сеть. Комментаторы начали критиковать Фреймут, но ведущая быстро закрыла комментарии к своему посту", - добавил Слава Демин.

Ольга Фреймут подчеркнула, что когда дети используют ругательства в ее присутствии, то она это останавливает: без драмы, но строго дает знать, что ей такой разговор не нравится. Ведущая добавила, что в семье срабатывают длинные речи о том, что мат применяются неблагополучными слоями общества, например, зеками и пьяницами.

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