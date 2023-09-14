Сергей Бабкин многодетный отец, поэтому в начале полномасштабной войны законно уехал из Украины вместе с супругой Снежаной и тремя детьми. Семья Сергея Бакина нашла временное убежище в Германии.

Сергей Бабкин уже отыграл десятки благотворительных концертов в Европе, США, Канаде, Украине, Турции, Израиле, а заработанные деньги были направлены на помощь ВСУ и переселенцам.

Но это не спасает Сергея Бабкина от хейта соотечественников по разным причинам.

Возможно, именно это стало поводом для появления нового трека «Зрада», в котором Сергей Бабкин высмеет людей, цепляющих друг друга за «случайные» русские слова, пересмотр контента страны-террористки, отсутствие постов о войне, покупку дорогих брендов во время полномасштабного вторжения и т.д.

«Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — ЗРАДА Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — ЗРАДА Помада така, як у Пугачовой Алли — ЗРАДА…», - поет Сергей Бабкин.

Как и ожидалось, вокруг трека мгновенно разразился скандал.

Возмущенные украинцы призывают Сергея Бабкина "проснуться" и отмечают: «Вышиванку в доме можно и не иметь, а вот ум в голове надо иметь. Это касается автора песни».

Также украинцы уверены, что подобные действия играют только в пользу врага.

«Да уже записывали бы на русском, не возились бы так, на украинском сочинять стишок. Это ведь для россиян песня. Они сейчас с удовольствием растащат ее на цитаты. Зрада – это вы, Сергей»,

«Сереня начни с себя! Искореняй сначала зраду в себе!»,

«Сергей, феноменальный рывок. Догнали Олега Винника, возможно, даже перегнали. Превзошли себя и все свои объятия на фото и сотрудничество с россиянами. Художник, творец, визионер»,

«Достойное продолжение "турбобабки". Деньги до сих пор не пахнут»,

«Это не дно – это Марианская впадина в творчестве Бабкина. Как можно было такое выпустить? это же команда работала над этим «шедевром», неужели никому не хватило клепки сказать, что эта песня – это зрада?»,

«Вот эта песня – это и есть зрада!»,

«Смешно с фразы, "Бійцям на передку байдуже — ТРЕБА или НАДО". Интересно это слышать от человека, которому до войны как веслам к велосипеду. Если хотите прикрываться передком, надевайте шлем и уходите в окоп, тогда вопросов не будет. А прикрывать свои "запалы" людьми, которые каждый день видят, как их собратьев рвет на куски арта, и действительно стоят за идею, а не за денежку, это очень низко....» ,

"Нет, это не только комментарии от случайных залетных или тех, кто и так не слушал вас. Это также комментарии от вашей фанбазы. От тех, кто был с вами с первых альбомов. Эта песня должна была остаться невыпущенной демкой, записанной на эмоциях. Грустно, очень грустно...»,

"Через полтора года полномасштабного вторжения и девяти лет войны наконец-то отказаться от сотрудничества с россиянами? Или хотя бы адекватно это прокомментировать? Нет, лучше написать манипулятивную песню в стиле "все зрадо..ят, один я в белом пальто стою" и прикрыться военными".

Некоторые также признаются, что слушать Сергея Бабкина больше не будут:

«Сергей, ваша позиция ясна. К сожалению, я это прослушала. Больше ваши песни (манипулятивные) слушать не буду» .

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Напомним, жена Сергея Бабкина резко ответила на критику за выступления мужа на русском языке.

Также сообщалось, что Сергей Бабкин сообщил о трагедии с известным украинским актером.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале, в который попал Сергей Бабкин из-за концерта.