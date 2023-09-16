Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим рецептом домашнего бородинского хлеба через видеоролик на своем YouTube-канале.
Ингредиенты:
- Вода - 400 мл.
- Сухие дрожжи - 12 г.
- Ржаная мука - 200 г.
- Пшеничная мука - 200 г.
- Цельнозерновая мука - 100 г.
- Солод - 4 ст. ложки.
- Мед (или сахар) - 40 г.
- Соль - 1 ч. ложка.
- Растительное масло - 1 ст. ложка.
- Кунжут - 1 ст. ложка.
- Лен - 1 ст. ложка.
- Кориандр - 1 ст. ложка.
Приготовление:
Для начала приготовьте опару: смешайте сухие дрожжи с одной столовой ложкой белой муки, чайной ложкой меда (или сахара) и небольшим количеством теплой воды (примерно 50 мл). Перемешайте до получения гладкой массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В отдельной миске объедините все сухие ингредиенты: ржаную муку, солод и соль. Процедите ржаную муку.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, в середину смеси добавьте приготовленную опару, столовую ложку растительного масла, мед (или сахар) и оставшуюся воду. Также добавьте кориандр. Тщательно вымешайте тесто до получения однородной массы (чтобы избежать прилипания к рукам, можно слегка смазать руки маслом).
Оставьте тесто в миске, накройте его салфеткой и оставьте в теплом месте на примерно 50 минут, чтобы поднялось, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Когда тесто поднимется, еще раз его вымешайте и сформируйте небрежную лепешку. Посыпьте сверху семенами кунжута и льна. Продолжайте мешать, пока семена равномерно распределятся по тесту.
"Мастер Шеф" Литвинова далее советует, выложите тесто в высокую форму для хлеба, застеленную пергаментом, и уплотните его, чтобы получить ровные края. Оставьте хлеб в форме еще на 50 минут в теплом месте, накрыв его салфеткой.
Перед выпеканием смажьте верх хлеба небольшим количеством воды и посыпьте смесью семян льна, кунжута и кориандра.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте хлеб в течение 20 минут, затем уменьшьте температуру до 160 градусов и продолжайте выпекать еще 30 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Когда хлеб готов, выньте его из духовки и обязательно дайте остыть до конца перед подачей.
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