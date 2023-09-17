В этот раз на своей странице в Instagram Ектор Хіменес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом томатного супа и рассказал о необходимости использовать свежие и сочные помидоры для этого блюда. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, важно правильно подготовить ингредиенты, чтобы получить идеальный вкус.

"Вы, безусловно, знаете разницу между помидорами зимой и летом. Для этого рецепта нам нужны те самые сочные, мясистые и насыщенные плоды, которые мы сейчас можем найти", – подчеркнул "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Вот ингредиенты для этого блюда: 80 г лука, 300 г помидоров, 20 г чеснока, 10 г базилика, соль, перец, 20 мл оливкового масла, 50–100 г хлеба.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, для приготовления супа, необходимо нарезать лук, помидоры и чеснок, затем добавить базилик и оливковое масло, и обжаривать это всё на слабом огне. Затем добавить к этой смеси хлеб и перемешать, пока не получится однородная масса.

Хорошей идеей является приготовление заготовки для этого супа заранее на зиму, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Для этого можно смешать лук, чеснок, помидоры и базилик в одном пакете, затем хранить эту смесь в морозильнике, плотно закрывая пакет, рассказал также "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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