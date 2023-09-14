Маша Ефросинина отреагировала на хейт, связанный с историей с Горбуновым и ее отношением к нему.

Маша Ефросинина вспомнила момент, когда ее осудили в интернете за то, что она не высказывала свое мнение по поводу скандала, связанного с Юрием Горбуновым и его сериалом. Ефросинина объяснила, что у нее была веская причина для молчания.

В беседе с Наталией Денисенко Маша Ефросинина вспомнила о негативных комментариях, которые направлялись как в адрес актрисы, так и в ее сторону. Ведущая вспомнила, как ранее в интернете обсуждали ситуацию вокруг Юрия Горбунова и его сериала.

Почему же Ефросинина решила не комментировать скандал? Она вспомнила, как получала комментарии вроде: "Почему ты не произнесла ни слова о Горбунове и его сериале?". Ефросинина пояснила, что в тот момент обратилась за советом к своему мужу Тимуру и его товарищам. Ведь в то время у солдат Вооруженных Сил Украины были гораздо более важные и серьезные задачи.

"Я позвонила Тимуру. И там его соратники были вместе с ним. И я спросила: "Как вы относитесь к этим новостям?". Он ответил: "Нам это безразлично. У нас есть задачи, связанные с защитой нашей страны. Это, конечно, печально, что происходит, но у нас важнейшие дела на данный момент. Ты мне нужна сильной", – поделилась телеведущая.

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Также сообщалось, что конфликт Горбунова и Ефросининой получил развитие.

Напомним также, что родную сестру Маши Ефросининой требуют больше не пускать в Украину.