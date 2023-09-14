В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить гратен.

"Гратинирование - способ кулинарной обработки, целью которого является улучшение вкусовых качеств блюда и его внешнего вида. Иногда применяется для определенной герметизации. Это могут быть совершенно разнообразные блюда, запеченные до золотистой корочки. Предлагаю вашему вниманию картофельный гратен", - советует судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Картофель – 1 кг

• Соль, перец – по вкусу

• Сливки 33% – 300 г

• Сыр пармезан – 50 г

• Сыр моцарелла – 50 г

• Сыр чеддер – 50 г

• Бекон – 70 г

• Лук – 1 шт.

Картофель для гратена "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает круглыми слайсами.

Мелко нарезаем бекон и лук и обжариваем их до золотистости.

В миске судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает натертый сыр трех видов, добавляет сливки, соль и перец, а также обжаренный бекон с луком. Сюда выкладываем картофельные слайсы и хорошо все перемешиваем.

Выкладываем все в форму для запекания, смазанную сливочным маслом, и сверху поливаем остатками сливочного соуса.

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво запекает гратен под фольгой при 180° в течение 1,5 часов, а затем снимает фольгу и запекает еще 10 минут до золотистой корочки.

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.