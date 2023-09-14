В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить гратен.
"Гратинирование - способ кулинарной обработки, целью которого является улучшение вкусовых качеств блюда и его внешнего вида. Иногда применяется для определенной герметизации. Это могут быть совершенно разнообразные блюда, запеченные до золотистой корочки. Предлагаю вашему вниманию картофельный гратен", - советует судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
• Картофель – 1 кг
• Соль, перец – по вкусу
• Сливки 33% – 300 г
• Сыр пармезан – 50 г
• Сыр моцарелла – 50 г
• Сыр чеддер – 50 г
• Бекон – 70 г
• Лук – 1 шт.
Картофель для гратена "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает круглыми слайсами.
Мелко нарезаем бекон и лук и обжариваем их до золотистости.
В миске судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает натертый сыр трех видов, добавляет сливки, соль и перец, а также обжаренный бекон с луком. Сюда выкладываем картофельные слайсы и хорошо все перемешиваем.
Выкладываем все в форму для запекания, смазанную сливочным маслом, и сверху поливаем остатками сливочного соуса.
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво запекает гратен под фольгой при 180° в течение 1,5 часов, а затем снимает фольгу и запекает еще 10 минут до золотистой корочки.
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