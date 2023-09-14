Популярный украинский исполнитель Дима Монатик, который сначала войны не был в Украине, а затем вернулся сам и позже к нему приехала жена с детьми, пришел на шоу "Сніданок з 1+1", где презентовал свою новую песню. В ходе разговора с ведущими Монатик рассказал о женщине-переселенке з Изюма, которая его поразила.

По словам Монатика, за время тура по Украине, он наслушался разных историй от украинцев с тяжелыми судьбами из-за войны. Однако, одна женщина его поразила – она потеряла все, осталась только с куклой в руках. Монатик встретил эту женщину в приюте для переселенцев во Львове.

"Человек, который в Изюме потерял все, что имел. Разбомбили дом, осталась только кукла, она мне показала, что это единственное, что напоминает о прошлой жизни. Это взрослый человек, взрослая женщина, которая нашла в себе, благодаря возможно этой травме внутри, способность и желание рисовать. Она нашла в этом свою терапию. И у нее столько мотивации, такие светлые слова, и такая энергия от нее, просто невероятно", - рассказал Монатик о женщине, которая его поразила и зарядила.

Как признался артист, никто не знает, что будет завтра, но он четко прочувствовал эту энергию, прочувствовал этих людей – переселенцев.

"Ты так же живешь в это время, так же проживаешь всю эту боль", - говорит Монатик.

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