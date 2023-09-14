Тина Кароль, популярная украинская певица, поделилась в Тик-Токе личными замечаниями о прогрессе и неудачах. Кароль решила высказаться о том, как часто могут отказать человеку на его пути в развитии в любой сфере и привела в пример себе.

«Наш путь – он очень сложный, но ведь тот, кто идет, тот и пройдет этот путь. И сколько бы раз в жизни не говорили «нет», просто «нет»… Я всегда отвечала: «нет, я читаю, как «да». И даже если вам раз или два сказали «нет», это всегда должно быть «да». Сдаться – это не про нас, мы это хорошо знаем» - поделилась Тина Кароль в Тик-Токе.

В сети же отреагировали на видео Кароль по-своему:

«Не знаю, почему, но ты у меня ассоциируешься с неискренностью. Ну хоть убей, нет искренности; Сдаться - это не о нас, точно; Вот самая лучшая, а не не убежавшие такие; Особенно тебе сложно сейчас, испоганилась в край, пиарится на войне;

Это было очень вдохновляющее; Кстати, в кадре именно эти цветы очень в тему, бессмертники, как наш народ; и воспринимаем ваши слова близко по душе, благодарим».

Также ранее Тина Кароль поделилась новым постом в Инстаграм, показав моменты из последних выступлений с молодыми коллегами.

Таким образом Кароль хотела напомнить о важном для нее моменте, молодые и сполнители не только перепели ее композиции, но еще и перевели часть из них на украинский язык.

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