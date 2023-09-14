Рецепт от "Мастер Шефа" Евгения Клопотенко максимально прост и понятен, чтобы легко справиться с его приготовлением.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт картофельных зраз. Самый главный секрет этого блюда состоит в начинке. Традиционно зразы готовят с мясной начинкой, но кулинар предложил овощную, которая ничем не хуже.

"Мастер Шеф" Клопотенко уточнил, что начинка для зразов по его рецепту готовится из капусты. Овощная начинка получается насыщенной и сочной, а нежная картофельная оболочка хорошо подрумянивается до золотистой корочки. Рецепт максимально прост и понятен, чтобы легко справиться с его приготовлением.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко назвал инридиенты для приготовления блюда:

500 г картофеля

1 яйцо

3 ст. л. муки

250 г капусты

1 шт. моркови

1 шт. лука

4 ст. л. растительного масла

2 ст. л. муки для подпила

соль по вкусу

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал точный рецепт. Сначала нужно отварить картофель в течение 15-20 минут, пока он не станет мягким. После варки отцедите лишнюю воду и дайте картошке немного остыть. Снимите шкурку и разомните вилкой.

После чего нужно добавить к картофельной массе одно яйцо, три столовых ложки муки и соль по собственному вкусу. Тщательно замесите тесто.

Как объяснил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, теперь можно переходить к начинке из капусты. Нарежьте ее тонкой соломкой. Порежьте луковицу на мелкие кубики, а морковь натрите на терке. Посолите капусту по вашему вкусу и добавьте в нее лук и морковь. Все хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду или сотейник с двумя столовыми ложками подсолнечного масла и протушите овощи под закрытой крышкой в ​​течение 10 минут. Пусть охладится начинка после приготовления. Теперь мы готовы формировать наши зразы.

Как говорит "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, создайте 5-6 овальных шариков из картофельного теста, припудрите руки мукой, это облегчит работу. Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.

Разогрейте еще одну сковородку с двумя столовыми ложками растительного масла и обжарьте наши зразы с обеих сторон до золотистой корочки. Постелите на противень пергаментную бумагу и расположите на ней наши зразы. Запекайте их в духовке в течение 10 минут, пока они не станут готовыми.

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