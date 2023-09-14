На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент нового сезона, в котором показали выступление молодого украинского воина, ветерана войны, Миши Панчишина, который выступает под творческим позывным Ptashkin. Парень с уникальным стилем пения решил попробовать свои силы в европейском сезоне "Голосу країни", исполнив авторскую песню "Невідомий герой".

Надо сказать, что выступление Михаила произвело впечатление не только на зрителей в зале, но и на судей. Участник развернул к себе всех четырех звездных тренеров, однако, бороться за него тут же принялся Артем Пивоваров. Как перед выходом на сцену за кулисами Ptashkin признался Кате Осадчей, он хотел в команду Ивана Клименко, однако, Пивоваров буквально ухватился за парня, выскочив на сцену и начав его обнимать.

"Я уверен, что этого еще не было, скриньте сейчас. Не было еще ни в одном сезоне Голоса, чтобы человек пела экстрим-вокалом. Но это является отдельным пластом, плеядой мировой музыки, которая развивается очень стремительно. И мы должны принести это и в нашу страну. Поэтому я, все кто сейчас смотрят и думают, что я попсовик, который не сделает этого, я приложу к этому руку, лично", - заявил Артем Пивоваров, которому все-таки удалось заманить Ptashkin в свою команду.

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